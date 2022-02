Die Helden von Ylenia und Zeynep

„Der Feuerwehr gebührt großer Dank. Wir können glücklich sein, dass wir in Spenge eine so einsatzstarke und leistungswillige Freiwillige Feuerwehr haben“, sagt Bürgermeister Bernd Dumcke. Das seien die Momente, in denen man genau wisse, warum man so viel in die Feuerwehr investiere. Einige Ausstattungsteile für die Wehren seien zwar teuer, aber das Geld sei wirklich gut investiert. Auch Engers Bürgermeister Thomas Meyer dankt der Feuerwehr. Es sei nicht selbstverständlich, was die Ehrenamtlichen da geleistet hätten. „Während an alle appelliert wurde, bei Sturm zur Sicherheit im Haus zu bleiben, da fährt die Feuerwehr raus und kümmert sich um umgestürzte Bäume oder abgedeckte Dächer“, betont Meyer.

