Täglich fliehen Tausende vor dem Krieg aus der Ukraine. Auch in Enger und Spenge sind die ersten 18 Flüchtlinge angekommen. Sie sind bei Familienangehörigen oder Freunden untergebracht. Doch beide Städte rechnen in absehbarer Zeit im Rahmen der Umverteilung der Angekommenen zwischen den Bundesländern mit größeren Zuweisungen von Schutzsuchenden. Daher sind sie dringend auf der Suche nach Wohnraum.

Drei Erwachsene, vier Jugendliche und ein Kind haben in Enger einen sicheren Hafen gefunden. Zehn Personen sind es in Spenge. Derzeit laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, um weiteren Kriegsflüchtlingen mit allem Nötigen zu helfen.

„Für uns hat jetzt die Unterbringung erst einmal Priorität“, sagt Natascha Gräfe, zuständige Fachbereichsleiterin in Spenge. „Wir hatten bereits einige Anrufe von Bürgerinnen und Bürgern, die uns freien Wohnraum angeboten haben – vom Einzelzimmer mit Familienanschluss bis zur Doppelhaushälfte“, sagt sie. Doch die Stadt sei froh über jedes weitere Angebot. Was ihre eigenen Flüchtlingsunterkünfte angeht, so bestünden noch freie Kapazitäten. Derzeit sei man dabei, das erst vor kurzem renovierte Haus in der Bahnhofstraße für die Aufnahme von Familien und Frauen mit Kindern vorzubereiten, sagt sie. Einige Möbel habe die Stadt noch eingelagert, weitere würden angeschafft.

„ Ich habe schon eine lange Liste von Menschen, die ich im Fall der Fälle ansprechen kann. “ Integrationskoordinatorin Kordula Schimke

Auch Gerd Althoff, Ordnungsamtschef in Enger, sucht noch nach Wohnraum für die Ankommenden. „Wenn man sich die aktuelle Entwicklung ansieht, ist zu befürchten, dass wir noch einige Unterkünfte brauchen werden“, meint er. Für diesen Fall wolle die Stadt vorbereitet sein. Daher nimmt Integrationskoordinatorin Kordula Schimke bereits seit einigen Tagen Angebote von Bürgerinnen und Bürgern entgegen, die helfen wollen. „Die Hilfsbereitschaft ist enorm“, sagt sie. „Mein Telefon steht nicht mehr still.“ Auch im Namen von Bürgermeister Thomas Meyer bedanke sie sich herzlich bei allen, die auf den ersten öffentlichen Aufruf reagiert hätten. Die Resonanz sei überwältigend.

MEHR ZUM THEMA Alesja Nedelko war bereits als Siebenjährige mit der Kinderhilfe Tschernobyl zur Kur im Bayrischen Wald Deutsche helfen das zweite Mal

Die Engeraner böten Wohnungen und Möbelspenden, aber auch Hilfe bei Behörden- und Arztgängen an. „Ich habe schon eine lange Liste von Menschen, die ich im Fall der Fälle ansprechen kann“, stellt sie erfreut fest. Leider habe die Stadt keinen Raum, um Sachspenden entgegen zu nehmen. „In diesem Fall verweise ich auf die Internetseite des Kreises Herford, auf der alle Hilfsaktionen zu finden sind, die um Sachspenden bitten“, erklärt Schimke.

Dasselbe gilt auch für Spenge. „Wenn jemand ein Bett, Bettzeug, Stühle und Tische zur Möblierung einer Wohnung hat, kann er sich gerne bei uns melden“, sagt Gräfe. „Abholen können wir die Sachen jedoch noch nicht. Aber wir sind froh über jede Kontaktperson, die wir später ansprechen können.“ Die Stadt arbeite auch eng mit dem Verein Asyl Spenge zusammen, der sich bereit erklärt habe, über sein Netzwerk weitere Hilfen vor Ort zu organisieren.

„ Ein Lehrer-Ehepaar hat sich als Übersetzer angeboten. “ Annegret Beckmann, Asyl Spenge

Wie dessen Vorsitzende, Annegret Beckmann, erklärt, habe sich schon ein Lehrer-Ehepaar als Übersetzter angeboten. Beide Städte suchen dringend weitere Menschen, die zwischen den Flüchtlingen und ihren Gastgebern dolmetschen können.

Wer Wohnraum oder andere Hilfe anbieten möchte, erreicht Kordula Schimke unter der E-Mail-Adresse ukraine-hilfe@enger.de oder Telefon 05224/9109288. Die Stadt Spenge hat dafür die E-Mail-Adresse ukraine@spenge.de eingerichtet. Für Fragen steht Jamal Hamil unter Telefon 05225/8768135 als Ansprechpartner bereit. Wer den Menschen in der Ukraine helfen will, kann auch das Spendenkonto des Kreises Herford nutzen: IBAN: DE39 4945 0120 0000 0538 27 . „Mit dem Geld können dann von den Hilfsorganisationen vor Ort gezielt Waren gekauft werden“, so Althoff.

Über die aktuelle Entwicklung durch den russischen Angriff auf die Ukraine halten wir Sie in unserem Liveticker auf dem Laufenden.