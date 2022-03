„Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend“

Frank Wolter, Chefarzt der Artemed Fachklinik, und Mitarbeiterin Annette Weitkamp sortieren Sachspenden, die Bürger bei der Klinik an der Portastraße abgegeben haben. Bürger sollen diese nur noch in Vlotho bei der Spedition Schröder an der Industriestraße 10 abgeben

Foto: Louis Ruthe