Die Inzidenzstufe 0 wackelt

Kreis Höxter

Die derzeit im Kreis Höxter geltende Inzidenzstufe 0 wackelt. Am Samstag sind die Coronawerte in NRW (10,6) wie auch im Kreis Höxter (12,8) über die Zehner-Marke geklettert. Bleibt das nun an acht aufeinander folgenden Tagen so, wird wohl spätestens am kommenden Sonntag die Inzidenzstufe eins in Kraft treten.

Von Jürgen Vahle