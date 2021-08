Die Kasse klemmt

Die Polizei fahndet nach zwei Räubern, die am frühen Freitagmorgen die Spielothek „Ambiente“ in der Westerbachstraße in Höxter überfallen haben.

Zwei junge Räuber überfallen Spielothek in Westerbachstraße in Höxter – Raub scheitert – Fahndung läuft

Die Spielothek „Ambiente“ in Höxter in der Westerbachstraße ist am frühen Freitagmorgen von maskierten Gangstern überfallen worden. Beute machten die flüchtigen Täter nicht.

Der Raubüberfall in der Innenstadt ereignete sich gegen 0.30 Uhr. Wie Polizeisprecher Jörg Niggemann mitteilte, haben zwei offensichtlich junge Männer die Spielhalle betreten. Sie bedrohten die Kassiererin. Die noch unbekannten Räuber seien maskiert gewesen hätten Kapuzenpullover getragen. Sie hätten einen waffenähnlichen längeren Gegenstand dabei gehabt, mit dem sie die Frau bedrohten und Geld forderten, so die Polizei. Es könnte sich um ein Messer oder auch um einen Schlagstock gehandelt haben, sagte Polizeisprecher Niggemann.

Die Männer forderten die Spielhallen-Angestellte auf, ihnen sofort das komplette Geld aus der Kasse zu geben. Doch das klappte nicht: Da sich die Spielothek-Kasse aus unbekannten Gründen nicht öffnen ließ, wurden die Täter nervös und verließen fluchtartig das Gebäude Westerbachstraße 42 – ohne jede Beute. Die Angestellte wurde nicht verletzt.

In welche Richtung die Täter in die dunkle Nacht verschwunden sind, das ist unklar. Die Polizei in Höxter (Telefon Wache 05271-9620) hofft auf Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Überfall in der Innenstadt geben können. Die Fahndung der Polizei läuft auf Hochtouren.