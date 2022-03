Die Kitz-Rettung ist nicht romantisch

Eine Wand im Saal der Gaststätte Pappelkrug in Künsebeck ist voll mit Gehörnen von abnormen und starken Böcken, die in den letzten Jahren in den einzelnen Jagdrevieren geschossen wurden. „Mit etwas Wehmut sehe ich diese 26 Geweihe ja schon, früher hingen hier 80 bis 90 Gehörne und einige brave Sechser,” fachsimpelt Aloys Tenkhoff in Jägersprache über die erlegten Rehböcke. Die fünf schönsten Gehörne gehen nun zur Kreisjägerschaft nach Gütersloh.

