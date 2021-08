Die kleinen Lebensretter

Am Freitag, 13. August, ist Rauchmeldertag – Unterbrandmeister Stefan Bender informiert

Unterbrandmeister Stefan Bender ist Fachkraft für Rauchwarnmelder. In dieser Funktion informiert er über Rauchmeldersysteme und bietet auch Installations- und Wartungsservice an.

Als Erinnerungshilfe dient dafür der jährliche Rauchmeldertag an einem Freitag, den 13 – dieses Mal am 13. August. Stefan Bender, Unterbrandmeister in der Löschgruppe Enger-Nord der freiwilligen Feuerwehr, ist über sein Ehrenamt für die Thematik sensibilisiert und hat sich zur Fachkraft für Rauchwarnmelder ausbilden lassen und informiert: