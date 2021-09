Die kreativen Köpfe stehen nun fest

Steinhagen-Brockhagen

20 Architekturbüros in s ganz Deutschland sowie in Wien werden sich in den kommenden Monaten darüber Gedanken machen, wie die neue Grundschule Brockhagen aussehen soll. Am Donnerstagmittag wurden zusätzlich zu den sechs gesetzten Büros 14 weitere Teilnehmer plus fünf eventuelle Nachrücker ausgelost.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold