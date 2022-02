Die Kröten sind unterwegs

Autofahrer, aufgepasst: Dem milden Winter geschuldet, begeben sich die Kröten und andere Amphibien wieder auf Wanderschaft in die Laichgewässer. Dieser beschwerliche Weg endet jedoch leider nicht selten abrupt unter einem Autoreifen.

Achtung, Autofahrer: Amphibien begeben sich von Februar bis April zu den Laichgewässern in Hüllhorst

Katja Pohl (von links), Anja Schmidt mit Enkel Fabian, Jutta Klare-Steinbrink und Sarah Lutz von Bündnis 90/Die Grünen setzen sich für den Amphibienschutz ein. Die gekennzeichneten Straßen sollten in der Dunkelheit nicht mit dem Auto befahren werden. Auch Fußgänger können Helfer werden und Amphibien über die Straße retten, lautet der Appell an die Bürger.

„Dadurch geht die Population dieser Tiere erschreckend zurück“, sagen die Hüllhorster Grünen. Wie in jedem Jahr weisen nun wieder die Hinweisschilder auf besonders begehrte „Wanderwege“ der Kröten hin. Autofahrer sollten vor allem in den dunklen Stunden diese Straßen unbedingt meiden.

Das Aufstellen der Schilder als Maßnahme zum Amphibienschutz wird traditionell von den Mitgliedern von Bündnis 90/Die Grünen in Hüllhorst übernommen. Doch jeder Spaziergänger oder Anwohner könne helfen, ein Krötenpärchen von der Straße zu retten, lautet der Appell an die Bürger. „Die Tiere begeben sich auf Wanderung, da alle Amphibien im Laufe ihres Lebens unterschiedliche Lebensräume – zu Land und zu Wasser – brauchen. Von etwa Februar bis April wollen sie ihre Laichgewässer erreichen“, so die Grünen, die um besondere Vorsicht auf folgenden Straßen bitten:

Ein Erdkrötenpaar auf dem Weg zu einem Tümpel – feuchtes und mildes Wetter macht die Tiere munter. Foto: Patrick Pleul/dpa

Gartenweg ab Ecke Auf dem Esch bis Mühlenweg

Sonnenweg ab namenloser Straße bei Firma Rullmann bis Nachtigallental

Nachtigallental von Alte Straße bis Lusmühlenstraße

Mühlenweg

Gahrenknick bis Buchwiese

Mühlenbruchweg in Tengern.

Um zukünftig die Wanderwege der Amphibien genauer erfassen zu können und auch Veränderungen im Wanderverhalten durch Landschaftsveränderungen oder andere beeinflussende Faktoren zu berücksichtigen, wollen die Grünen im November mit Mireille Michaely von der Gemeindeverwaltung und Gaby Potagby von der biologischen Station Minden-Lübbecke sprechen, um Beobachtungen in diesem Frühjahr auszuwerten, Meldungen aus der Bevölkerung auszutauschen und die Amphibienschutzmaßnahmen gemeinsam zu besprechen.

Wer Beobachtungen zur Amphibienwanderung in der Gemeinde Hüllhorst machen kann oder Anregungen hat, kann dies über die Homepage der Grünen unter www.grüne-hüllhorst.de tun.