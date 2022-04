„Die Küche ist ein Lebensmittelpunkt“

Bielefeld

Als Lucia und Erich Pohl im Januar 1972 an der Vilsendorfer Straße in Jöllenbeck einen kleinen Küchen-Laden eröffneten, konnten sie noch nicht ahnen, wohin das einmal führen wird. Aus den bescheidenen Anfängen als Zwei-Personen-Betrieb ist im Laufe der Zeit ein renommiertes Küchenstudio geworden, das auch nach 50 Jahren noch in Händen der Familie Pohl liegt.

Von Arndt Wienböker