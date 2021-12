„Die Lage bleibt dramatisch“

Besonders gute Nachrichten zum Ende des Jahres haben die Krekelers nicht: „Nach all den Zeiten der Unruhe und des Mangels hat sich die Lage in Äthiopien noch immer nicht verbessert. Es gibt eine angespannte Sicherheitslage und nur noch wenige Möglichkeiten der Kommunikation, da der Staat viele Verbindungen gekappt hat“, berichten die Peckelsheimer in einer Pressemeldung.

Nur staatliche Einrichtungen und zum Teil Bischöfe verfügten noch über gewisse Möglichkeiten, wie etwa E-Mails. Auf diesem Weg sei auch durchgedrungen, dass in manchen Regionen die Nahrungsmittel immer knapper werden. „Durch die Fürsprache der Kirchen können manchmal noch Getreide und Öl beschafft werden, die jedoch stets teuer eingekauft werden müssen.“

In den vergangenen Monaten konnten die Krekelers mit dem Geld für die Patenfamilien sowie den zusätzlichen Spenden jedoch immer wieder an vielen Orten die größte Not lindern, heißt es in ihrem Bericht weiter. Sie bitten aber weiter um Spenden, gerne auch kleinere Summen, um ihre Arbeit fortsetzen zu können. „Dafür erhalten alle eine Quittung und einen Dank aus Äthiopien“, berichten sie.

Eine Reise dorthin ist zum Leidwesen der Helfer leider immer noch nicht wieder möglich, da sie in vielen von Kämpfen betroffenen Gebieten unterwegs sein müssten, um alle Kindergärten, Schulen und Kliniken sowie die Patenkinder und ihre Familien zu besuchen. Die Bischöfe, Schwestern und Priester vor Ort haben die Krekelers und ihre Freunde gebeten, die Gefahr einer Reise als „Ferenjis“ (Ausländer) nicht einzugehen.

Bischof Markos, der die Krekelers schon oft in Peckelsheim besucht hat, schrieb ihnen nun: „Riskiert nicht, mit uns zu sterben, helft uns hier zu überleben.“

So stellten die Krekelers lieber die Summe für die Flüge, die sie sonst selbst bezahlen, zur Verfügung. „Dieses alles hilft bei der Wasserversorgung und Nahrungsbeschaffung. Außerdem unterstützen die Spenden beim Betrieb der mit Hilfe aus Deutschland aufgebauten kircheneigenen Kindergärten und Schulen und die Versorgung der Kinder dort mit Nahrungsmitteln“, berichten die Krekelers weiter. Zusätzlich werden Kliniken, alte Menschen und Frauen versorgt. Erneut bitten die Krekelers alle bisherigen und neuen Spender, sie dabei zu unterstützen. Infos dazu finden sich im Internet.