Die Lebensmittelretterin

Jährlich wirft jeder Bundesbürger statistisch betrachtet 75 Kilogramm Lebensmittel in den Müll – oftmals auch solche, die vollkommen genießbar sind, so das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Dieser Vergeudung von Lebensmitteln hat ein Start-up-Unternehmen aus Bielefeld („WE Fresh GmbH“) den Kampf angesagt.

Sabrina Nörenberg vertreibt in Nordhagen Obst und Gemüse, das es nicht in den Handel schafft

Es kauft vornehmlich Obst und Gemüse, das es nicht in den Handel geschafft hat, auf und gibt es für vergleichsweise kleines Geld an mehr als 80 Verteilerstationen in OWL weiter. Eine dieser Stationen betreibt Sabrina Nörenberg in Nordhagen.