Die Leerstellen sichtbar machen

„Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken.“ Im Sinne dieser Worte, die der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog seinerzeit anlässlich des „Tag des Gedenkens an die Oper des Nationsozialismus“ äußerte, laden verschiedene Bielefelder Institutionen an diesem Donnerstag ein, der Opfer zu gedenken.

Donnerstag ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus – Bielefelder Institutionen planen Aktionen

Ein Bilderrahmen ohne Bild erinnert in der Süsterkirche an die Leerstellen, die die Vertriebenen und Ermordeten hinterließen.

Die Süsterkirche präsentiert unter dem Motto „Ins Licht gerückt: Für Gewaltfreiheit und Menschenrechte“ von 12 bis 19 Uhr eine Rauminstallation. Ein Leer-Raum, also ein Rahmen ohne Bild, verweist dort auf Menschen, die ermordet und vertrieben wurden und eine Leere hinterlassen haben. Um 18 Uhr findet in der Kirche eine gemeinsame Schweigezeit statt. Parallel werden in der Kirche die Kurzbiografien der Menschen ausgestellt, die zwischen 1933 und 1945 im Umkreis von 500 Metern rund um die Süsterkirche wohnten und die vertrieben oder ermordet wurden.