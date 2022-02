Die Leitung wechselt

„Sie hat sich in der Bank für eine andere Tätigkeit spezialisiert und möchte diese wahrnehmen“, teilt das Geldinstitut mit.

Neue Geschäftsstellenleiterin ist Anna-Karina Köchy. Sie ist an ihrer neuen Wirkungsstätte Lokalmatadorin, denn sie ist Stemwederin und hat ihren Lebensmittelpunkt nur unweit der Geschäftsstelle. Die 34-Jährige absolvierte in der Region eine Ausbildung zur Bankkauffrau, sammelte Erfahrungen als Geschäftsstellenleiterin und in der Anlageberatung, ehe sie 2020 zur Volksbank Lübbecker Land stieß. Dort ist Köchy in der Finanzberatung tätig.

„Sie kennt außerdem Land und Leute – dies alles macht sie zu einer hervorragenden Wahl für die Geschäftsstellenleitung“, sagt Vorstand Ralf Rehker. Köchy sei eine überaus engagierte, begeisterungsfähige Persönlichkeit und habe ein offenes Ohr für die Mitglieder und Kunden. „Wir sind überzeugt, dass sie die bewährte Arbeit der bisherigen Leiterin nahtlos fortsetzen und mit den Kollegen ein gutes Team bilden wird.“ Rehker bedankte sich bei Jana Steinkamp für ihren Einsatz und wünschte beiden Mitarbeiterinnen viel Erfolg.