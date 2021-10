„Die Linke“ schlägt oberirdische Lösung vor

Die erste, großzügigere Version für ein Fahrradparkhaus im ehemaligen Opitz-Keller unter dem Jahnplatz war in der Politik durchgefallen. Jetzt hat die Verwaltung den Vorschlag für eine abgespeckte Variante vorgelegt. Danach könnten darin 400 Stellplätze geschaffen werden.

Beraten wird darüber an diesem Donnerstag in der Bezirksvertretung Mitte. „Die Linke“ hat zudem einen neuen Vorschlag vorgelegt: Danach könnte das Fahrradparkhaus oberirdisch hinter der „Pizza Hut“ entstehen. Die oberirdische Lösung habe gegenüber der Kellerlösung eine Reihe von Vorteilen, meint Bezirksvertreter Peter Ridder-Wilkens (Die Linke). Die Fläche gehöre der Stadt. Das an seiner Rückseite „wenig attraktive Gebäude“ des Pizza-Restaurants könne neu gestaltet werden. Es müsse keine Rampe gebaut werden. Außerdem wäre auch Platz für eine oberirdische Toilettenanlage, die vor allem vom Seniorenrat gewünscht wird.