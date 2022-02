Die Luft in Bielefeld wird besser

Die Belastung der Bielefelder Luft mit Stickstoffdioxid und Feinstaub ist auch an kritischen Stellen im vergangenen Jahr unter den Grenzwerten geblieben. Das ergibt die Auswertung der sieben Messstellen im Stadtgebiet.

An der Kreuzstraße wird die Luftqualität seit 2021 überwacht.

Die hohen Stickstoffdioxidwerte in der City waren seinerzeit der Grund für den Jahnplatzumbau, weil der Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft mehrfach überschritten wurde und ein Dieselfahrverbot drohte. Seit 2019 ist der Grenzwert an keiner Stelle in Bielefeld mehr überschritten worden.