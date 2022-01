„Die Menschen brauchen euch als Hoffnungsboten“

Nach einem Aussendungsgottesdienst im Paderborner Dom überbrachten die Könige coronakonform im Garten des Bischofshauses und vor dem Generalvikariat den Sternsinger-Segen „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“. Die 64. Aktion Dreikönigssingen steht bundesweit unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“.

„Für viele Menschen, die verunsichert, angsterfüllt und oft einsam sind, bringt ihr das Licht von Weihnachten zum Strahlen. Das ist ein ganz wichtiger Dienst“, lobte Erzbischof Hans-Josef Becker den Einsatz der Sternsingerinnen und Sternsinger. „Gerade in diesen Corona-Zeiten brauchen die Menschen euch als Hoffnungsboten zum Beginn des neuen Jahres.“

In Anlehnung an die drei Weisen Caspar, Melchior und Balthasar, die dem Stern nach Bethlehem gefolgt sind, besuchen die Sternsingerinnen und Sternsinger Menschen zu Hause, um ihnen Segenswünsche zu bringen und gleichzeitig Spenden für Kinder in Not zu sammeln – aufgrund der Pandemie ist diese persönliche Segensübergabe in den Häusern erneut nicht möglich. Wie schon im vergangenen Jahr beschreiten die Sternsingerinnen und Sternsinger deshalb kreative Wege der Segensverteilung: von Segensstationen vor Geschäften mit Segenspaketen zum Mitnehmen bis zu Segens-Drive-Ins.

Dankesfeier findet am 22. Januar statt

„Ihr setzt euch Jahr für Jahr bei jedem Wind und Wetter vorbildlich für andere Kinder ein. Dass ihr das nun schon zum zweiten Mal unter diesen erschwerten Corona-Bedingungen tut, kann gar nicht hoch genug gelobt werden“, sagte Erzbischof Hans-Josef Becker. Jedes Jahr belohnt das Erzbistum Paderborn den Einsatz der jungen Sternsinger mit einer diözesanen Dankesfeier: In diesem Jahr findet am 22. Januar um 10 Uhr ein Gottesdienst im Paderborner Dom mit Weihbischof Matthias König statt, der auch im Live-Stream mitgefeiert werden kann.

Unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ macht die 64. Aktion Dreikönigssingen auf die Gesundheitsversorgung von Kindern und Jugendlichen in Afrika aufmerksam. Laut UN-Kinderrechtskonvention hat jedes Kind ein Recht auf Gesundheit, für dessen Verwirklichung sich die Sternsinger-Partner mit vielfältigen Programmen weltweit einsetzen. Die Aktion Dreikönigssingen 2022 rückt beispielhaft Projekte in Ägypten, Ghana und im Südsudan in den Fokus, wo die gesundheitliche Situation von Kindern dank des Einsatzes der Sternsingerinnen und Sternsinger in Deutschland verbessert werden kann.