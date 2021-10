Die Menschen wollen wieder feiern

In Bad Driburg ist die Vorfreude auf den Karneval – insbesondere auch auf de Umzug – in der kommenden Session besonders groß. Der närrische Lindwurm musste im Februar 2020 wetterbedingt abgesagt werden – und dann kam Corona, und an den angedachten Nachholtermin war nicht mehr zu denken.Für Prinz Stefan und Prinzessin Anja geht im Januar in Brakel eine außergewöhnlich lange Regentschaft zu Ende.

Foto: Dennis PapeFrank Spiegel