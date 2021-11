Die Mofa-Weihnachtsmänner aus Kirchlengern

„Wir möchten den Bewohnern mit unserem nicht ganz geräuscharmen Auftritt am 5. Dezember eine Freude in der erneut so tristen Coronazeit machen“, sagt Christopher Bubig vom Verein 2-Ströke Wankers (und weist darauf hin, dass das „ö“ im Vereinsnamen ein stummes ist – wie bei der Band Motörhead). Klar ist der Mofa-Truppe, dass sie ihre kleinen Schokoladen-Präsente wegen der Pandemie nicht persönlich an die Bewohner überreichen können. Sie lassen einen Präsentkorb samt Päckchen da und verabschieden sich flott wieder mit einem Winken – und Vollgas.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar