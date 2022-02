„Die Musikschule ist offen für alle“

Der neue Leiter der Einrichtung in Holsen hat viele Ideen – Schwerpunkt Digitalisierung in den ersten 100 Tagen

Andreas Fischer sitzt am Klavier und ist ganz in sein Spiel versunken. Mal ganz zart, mal kraftvoll klingen die Töne durch den Raum. Auf dem Instrument steht ein Bild. Eine ehemalige Schülerin hat es für Andreas Fischer gemalt, der am 1. Dezember – als Nachfolger von Reinhold Gorges – die Leitung der Jugendmusikschule Hüllhorst übernommen hat. Das Bild spiegelt die Philosophie wider, die die Arbeit des 58-Jährigen prägt. Es zeigt eine Frau am Flügel, darunter die Worte „Erst die Emotionen machen das Anschlagen von Tasten zu Musik“.