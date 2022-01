Die Nachhaltigkeit fest im Blick

Schokoreise, Forschwerkstatt und Co.: Besucherzentrum Moorhus in Gehlenbeck bietet zahlreiche Veranstaltungen im Februar an

Kinder ab acht Jahren können sich am Mittwoch, den 2. Februar auf eine „Schokoreise – Von der Kakaopflanze bis zu uns nach Hause“ begeben. Von 14 bis 16 Uhr unternehmen sie eine Reise um die Welt und schauen, wo Kakao wächst. Mit Melissa Berens gehen sie Fragen nach der Fairness auf den Grund und stellen selbst faire Schokolade her.

Am Mittwoch, 16. Februar geht es Sieben- bis Zehnjähren auf die nächste Weltreise. Bei „Kinder haben Rechte – eine Reise um die Welt“ werden von 15 bis 17 Uhr Kinderrechte untersucht. „Denn nur wer seine Rechte kennt, kann sich selbst schützen, stark werden und anderen Kindern helfen“, teilt der Nabu mit. Mit Ramona Gieseking werden Kinder in Bolivien und Bangladesch „besucht“. Es wird gespielt, gebastelt und probiert, sich gegen Mobbing zu schützen und für Schwächere einzusetzen.

Für Lehrer und Multiplikatoren bietet das BNE-Bildungsteam am Freitag, 18. Februar, von 9 bis 15.30 Uhr eine Fortbildung zum Thema „SDGs im Schulalltag“ an. Nicht zuletzt seit Bildung für Nachhaltige Entwicklung in Lernpläne integriert werden soll, sind die 17 Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals/SDGs) durch plakative Darstellung ein hilfreiches Instrument, um Schülern im Schulalltag den Einfluss des Handelns in der Schule auf globale Zusammenhänge zu vermitteln. Gleichzeitig erlauben sie es der Schule, den eigenen Schulalltag systematisch auf Nachhaltigkeitsaspekte zu prüfen und seine Aktivitäten der Öffentlichkeit gegenüber transparent zu machen. In diesem BNE-Modul werden Beispiele gegeben, wie man BNE und die SDGs in Lehrpläne und Schulalltag einbinden kann.

Kinder im Alter von acht bis elf Jahren können am Freitag, 25. Februar von 15 bis 17 Uhr in der „Forscherwerkstatt Energie“ spielerisch mit Experimenten und spannenden Aktionen, Fragen zu Energie und Strom auf den Grund gehen. Wofür brauchen wir Strom im Alltag? Was hat unser Stromverbrauch mit dem Klima zu tun? Und wie wird Energie aus Sonne, Wind und Wasser gewonnen?

Das Halbjahresprogramm des NABU-Besucherzentrum Moorhus gibt es im Internet unter www.moorhus.eu. Das Heft mit zahlreichen Bildungsveranstaltungen und Moorführungen wird ab Februar in der Printversion erhältlich sein.

Anmeldungen unter Telefon 05741/2409505 und per Mail an kontakt@moorhus.eu. Pro Person und Aktion wird eine Gebühr erhoben. Für die Teilnahme an den Kinderveranstaltungen ist eine Anmeldung bis drei Tage im Voraus notwendig.