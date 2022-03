Seit Kriegsbeginn vor zweieinhalb Wochen sind bereits mehr als 1300 Flüchtlinge in Bielefeld angekommen. Viele Menschen bekunden ihre Solidarität und wollen helfen. „Die Nagelprobe kommt erst noch“, schreibt WB-Redakteur Michael Delker in seinem Kommentar zur aktuellen Situation in Bielefeld.

Sozialdezernent Ingo Nürnberger war die Anspannung am Freitag anzumerken, als er vor den Medien ein Update gab zur Unterbringung der Flüchtlinge aus der Ukraine. Zweieinhalb Wochen nach Kriegsbeginn sind bereits 1300 Menschen in Bielefeld angekommen und suchen hier eine Bleibe. Und täglich werden es mehr. Stadt und Gesellschaft stehen vor einer neuen riesigen Herausforderung, die sogar die Coronapandemie in der Wahrnehmung in den Hintergrund treten lässt.