Die Nase voll von „Hinhaltetaktik“

Verein für Lärmschutz an der A33 nimmt Klageverfahren gegen Bezirksregierung wieder auf

Hövelhof

Mehr als zehn Jahre ist es inzwischen her, dass sich in Hövelhof der Verein für Lärmschutz an der A33 gegründet hat. Lust, den „runden Geburtstag“ zu feiern, haben die Mitglieder allerdings nicht. Im Gegenteil.

Von Meike Oblau