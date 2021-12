Die neue Mitte in Senne wächst

Entlang der Windelsbleicher Straße ist die Architektur des neuen Einkaufszentrums, das in Sennes Mitte entsteht, schon gut zu erkennen. Hinter den Gerüsten ist die Fassade aus hell-beigem Klinker des Flachdachgebäudes zu sehen, in dem die Bäckerei Hensel, die Musikschule Senne und das Brillenstudio Kleine-Flaßbeck einziehen werden.

Nach langem Streit soll das Einkaufszentrum an der Windelsbleicher Straße in Bielefeld Ende 2022 fertig sein

So soll das gesamte Gelände aussehen mit der Musikschule, dem Optiker-Geschäft und der Bäckerei Hensel an der Windelsbleicher Straße (rechts), der Sparkasse an der Friedrichsdorfer Straße (vorne links) und dem Rewe-Markt mit den Wohnungen auf dem Markt-Gebäude (oben).

Und auch die Arbeiten an dem neuen Sparkassen-Beratungszentrum und am Rewe-Mark im Inneren des Geländes an der Ecke Friedrichsdorfer Straße gehen voran. Am Montag stellten Christian Rohde, Projektleiter des Investors Halsdorfer Ingenieure GmbH, und die künftigen Nutzer das Großprojekt vor.