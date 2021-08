Die neuen Gesichter im Buschkrug

Pro Arbeit stellt Team vor: Marita Hünemeier und Anja Drosdek leiten ab 2. Oktober das Secondhand-Kaufhaus in Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Der Umbau im Inneren des Buschkrugs an der Kaunitzer Straße 100 in Schloß Holte-Stukenbrock nimmt immer mehr Gestalt an, der Wandel vom „Holter rustikal“ der alten Gaststätte hin zu einer hellen, freundlichen Atmosphäre im künftigen „Haus der Beratung und Integration“ ist bereits vollzogen.

Von Dirk Heidemann