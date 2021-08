Die neuen Nachbarn suchen schon Kontakt

Lübbecke

„Hallo! Wir sind neu im Quartier“ steht auf der gelben Karte, die Miriam Kempa in einen Briefkasten einwirft. Schließlich gehört es zum guten Ton, sich in der Nachbarschaft vorzustellen. „In Zeiten der Pandemie sind wir natürlich vorsichtig. Aber trotzdem wollen wir ins Gespräch kommen“, sagt die Mitarbeitende des Wittekindshofes. Sie ist Quartiersmanagerin an der Heinrich-Vormbrock-Straße in Lübbecke und verteilt derzeit Infokarten zum neuen Wohnhaus, das unter anderem für Männer und Frauen mit geistiger Behinderung und Adipositas oder dem seltenen Prader-Willi-Syndrom (PWS) entsteht.