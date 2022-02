„Die Niederländer sind modern und offen“

Steinhagen

50 Jahre besteht die Städtepartnerschaft mit Woerden in den Niederlanden in diesem Jahr. Zwei, die intensiv an dem Zusammenwachsen der beiden Städte mitwirken, sind Bürgermeister a.D. Klaus Besser, weiterhin Reiseleiter bei den Bürgerfahrten, und Partnerschaftsbeauftragte Petra Holländer.