Die nördlichste Agave der Welt blüht in Werther

Seit einem halben Jahrhundert steht der große Topf mit der außergewöhnlichen Pflanze auf dem Vorplatz des Blotenhofs. Nur zum Überwintern wird sie per Hubwagen in die Scheune gefahren. Und jetzt das: Die Agave blüht!

Ursprünglich stammen Agaven aus der Wüste, mittlerweile sind sie auch in den warmen Mittelmeerländern heimisch. Obwohl am Waldrand des Blotenbergs eher ein gemäßigtes Klima herrscht, wuchs die Agave in schwindelerregende Höhe. In vier Metern Höhe kann man nun die bananenähnlichen Blüten bewundern. „Wir behaupten mal, das es aktuell die nördlichste Agave auf der Welt ist,” schmunzelt Teamleiter Marcus Plump. „Vor ein paar Jahren gab es wohl mal eine blühende Agave in der Nähe von Kassel, aber unser Prachtstück ist auf jeden Fall noch nördlicher und sowieso einzigartig”, erklärt der Leiter der Gärtnerei, Hartmut Schürmann.