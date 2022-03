Die Normalität tut den Kindern gut

In der internationalen Vorbereitungsklasse am Kreisgymnasium Halle steigt Zahl der Schüler, die wegen des Ukraine-Kriegs geflohen sind

Halle

Die Folgen des Krieges in der Ukraine zeigen sich bis in ein Klassenzimmer des Kreisgymnasiums in Halle. Dort begrüßt Englischlehrerin Laura Grün am Freitag drei neue Kinder aus der Ukraine, die die Flucht aus den Kriegsgebieten jetzt bis nach Halle getrieben hat.

Von Stefan Küppers