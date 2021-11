Die Not der Kinder ist teuer

Herford

Selten haben die Seelen von Kindern und Jugendlichen so viel Platz in einem Haushaltsplan bekommen wie in dem des Kreises für die Jahre 2022 und 2023. Denn in diesen beiden Jahren schießt die Umlage, die von den Kommunen zur Finanzierung des Kreisjugendamtes aufzubringen ist, durch die Decke.

Von Stephan Rechlin