Die „Perle am Wiehen“ in DIN-A6

Der Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins freute sich über die gleich sieben gelungenen Ansichtskarten, die druckfrisch in der Buchhandlung Hüllhorst, bei Christa Koweg (WEZ), im Rathaus Büro 1.13, in den Filialen von Getränkepartner Becker in Hüllhorst und Oberbauerschaft und in der „Wiehen-Therme“, sowie weiteren Verkaufsstellen bereit liegen. 80 Cent sollen die originellen Postkarten mit diversen Motiven aus den Ortsteilen kosten.

