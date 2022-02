„Die Pläne finden wir richtig klasse“

42 Kinder der Niehaussiedlung haben sich mit ihrer Unterschrift für die Spielplatzpläne an der Langen Straße ausgesprochen. Die Liste und einen entsprechenden Text für Bürgermeisterin Sarah Süß haben die Kinder und Eltern jetzt im Rathaus abgegeben sowie beides an die Fraktionsvorsitzenden sowie an die Presse geschickt.

Kinder geben Unterschriftenliste für neuen Spielplatz an der Langen Straße in Steinhagen im Rathaus ab – Kritik an der politischen Diskussion

„Wir haben uns sehr gefreut, dass die Gemeinde 2020 an der Langen Straße ein Grundstück gefunden hat, auf dem ein neuer Spielplatz errichtet werden kann. Auch die jetzt präsentierten Pläne finden wir richtig klasse, weil sie sowohl für kleine als auch für größere Kinder eine Spiel-, Bolz und Balanciermöglichkeit bieten“, heißt es in dem Brief. Was den Kindern aber nicht gefällt, ist die politische Diskussion. „Wir haben in der Corona-Zeit genug zu Hause und vor dem Bildschirm sitzen müssen. Wenn man uns gefragt hätte, hätten wir sicher jedem Politiker gesagt, wie schön wir die Spielplatzpläne finden. In der Öffentlichkeit wird immer gerne über Kinder- und Familienfreundlichkeit geredet. Aber wenn es dann um konkrete Projekte geht, ist auf einmal wieder alles zu teuer und überdimensioniert. Schade“, heißt es weiter.