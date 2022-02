Die Preise gehen „durch die Decke“

Der Vorstand der Senioren-Union Schloß Holte-Stukenbrock hat sich in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag in der Gaststätte Tor Deele mit der Realisierung der geplanten Veranstaltungen im ersten Halbjahr befasst, aber auch mit den exorbitant steigenden Energiepreisen.

Vorsitzender Siegfried Kosubek begrüßte, dass die Umsetzung des von der Senioren-Union 2019 initiierten Antrages zur Einführung der Ehrenamtskarte für engagierte Bürgerinnen und Bürger seit Anfang des Jahres möglich ist. Wer sich wöchentlich mindestens fünf Stunden oder jährlich 250 Stunden ehrenamtlich einsetzt, kann diese Karte bekommen.

Nach einer relativ langen Corona-Bremse für geplante Veranstaltungen hat die Senioren-Union für das erste Halbjahr wieder einen Programm-Flyer aufgelegt. Wenn auch der Neujahrsempfang am 16. Januar mit Christian Haase abgesagt werden musste, so werden der Besuch des Radio- und Telefonmuseums in Rheda (10. Februar), der politische Aschermittwoch mit Raphael Tigges am 2. März (11 Uhr im Holter Schlosskrug), der Besuch des Polizei-Museums in Salzkotten (12. April), die Betriebsbesichtigung bei der Zerspanungstechnik Gebr. Pankoke (17. Mai) und die Fahrt zum Braunkohle-Tagebau Garzweiler (9. Juni) eingeplant. Informationen und Anmeldung unter Tel. 05207/2276 bei Klaus-Jürgen Streck.

Der Vorstand hat sich aber auch mit der aktuellen Energiegewinnung und Vermarktung in Deutschland befasst. Vorstandsmitglied Josef Ewers, Gründer der Heizungstechnik Josef Ewers im Ort, informierte über die unterschiedlichen Energiearten und kritisierte die abrupt eingeleitete Wende bei den Kraftwerken.

Die Senioren-Union sieht den derzeitigen drastischen Preisanstieg in Deutschland für immer mehr Ältere als eine erhebliche Belastung, denn die stark ansteigenden Energie- und Lebenshaltungskosten sind für einkommensschwache Rentnerhaushalte kaum noch zu tragen, so Vorsitzender Siegfried Kosubek. Spätestens im Sommer würde es „ganz bitter“, wenn die Heizkostenrechnung käme.

Deshalb fordert die Senioren-Union im Bund finanzielle Hilfe des Staates für Bezieher niedriger Renten und Einkommen. Der geplante Heizkostenzuschuss der Bundesregierung sei zu niedrig bei „durch die Decke“ gehenden Energiepreisen von Gas, Strom, Heizöl und Benzin. „Wo bleibt das von den Grünen vor der Wahl lautstark angekündigte Energiegeld“, fragt die Senioren-Union.