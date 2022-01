„Die Proteste nehmen widerlichste Züge an“

Dr. Oliver Vogt, Vorsitzender der CDU Minden-Lübbecke, stellt stellvertretend für den gesamten CDU-Kreisverband fest: „Die Proteste von Querdenkern und Corona-Leugnern nehmen derzeit widerlichste Züge an. Was in Minden passiert ist, ist durch nichts zu rechtfertigen. Wir verurteilen das Vorgehen der Demonstranten auf das Schärfste. Solche Grenzüberschreitungen und das Eindringen in das Privateste von Entscheidungsträgern machen im ersten Moment sprachlos, sie dürfen uns aber nicht schweigend zurücklassen.“

Es gebe ohne jeden Zweifel diejenigen, die ernsthafte Sorgen und Schwierigkeiten mit einigen Corona-Auflagen haben, so Vogt. „Denen sagen wir als CDU: Wir nehmen Sie ernst, sprechen Sie mit uns! Wer sich allerdings solchen Hetzern und Demagogen anschließt, verlässt den Boden unserer Demokratie.“ Es sei keine Überraschung, dass wieder einmal die örtliche AfD involviert gewesen sei, die auch sonst jede denkbare rote Linie überspringe: „Das war kein Spaziergang, das war ein Aufmarsch.“ Die CDU Minden-Lübbecke stelle sich zusammen mit vielen Menschen hinter Landrätin Anna Katharina Bölling und ihre Familie: „Wir sind stolz, sie an der Spitze unserer Kreisverwaltung zu haben.“

Michael Buhre ist Vorsitzender der SPD im Mühlenkreis. Foto: Friederike Niemeyer

Der Minden-Lübbecker SPD-Kreisvorsitzende Michael Buhre betont: „Aufmärsche vor den Wohnhäusern von Amts- und Mandatsträgern haben mit der Wahrnehmung der Meinungs- oder Demonstrationsfreiheit nichts zu tun. Sie sollen persönlich bedrohen und einschüchtern und stellen damit eine Form von Gewalt dar.“

Die Aktion der sogenannten „Querdenker“ vor dem Wohnhaus der Landrätin sei der vorläufige Höhepunkt der Hetze der vergangenen Tage und Wochen. In der politischen Verantwortung sei hier auch und vor allem die heimische AfD: „Da nützt es auch nichts, wenn man sich kurz vor dem Ziel der ‚Demonstration‘ dezent zurückzieht. Im Geiste sind sie mit dabei gewesen.“ Anna Katharina Bölling und ihrer Familie gelte die Solidarität der SPD im Kreis.

Die Aktion vor dem Privathaus der Landrätin findet in Gruppen des sozialen Netzwerks Telegram, die inhaltlich den Corona-Kritikern nahestehen, ein geteiltes Echo. Da heißt es unter anderem: „Bewusst Spaziergänger ungefragt in diese Situation zu bringen, fände ich sehr destruktiv und vertrauensbrechend. Ich hoffe sehr auf Aufklärung und Vertrauensarbeit in unserer Gemeinschaft.“ Ansonsten sei es schwierig, Bekannte weiter zum Spazierengehen zu bewegen: „Denn dann siegt die Angst vor Verurteilung und in die rechte Schublade gesteckt zu werden.“

Antwort darauf: „Du, wir sind alles Menschen. Nicht alles läuft reibungslos. Alles kann man verstehen. Aber gestern (gemeint ist Montag, die Red.) ist wohl nicht pralle gewesen. Lasst uns daran nicht aufhängen. Nach vorn gucken, nicht nach rechts oder links.“