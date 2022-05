Die Rappelkiste wird 30

Die Kindertagesstätte Rappelkiste in Westrup feiert am Samstag, 21. Mai, ab 14 Uhr ihr 30-jähriges Bestehen und lädt zu einer großen Kirmes ein.

Große Feier mit Kirmes für Samstag in Stemwede-Westrup geplant

Kinder und Erzieherinnen dar „Rappelkiste“ freuen sich schon auf das Fest am Samstag.

Die Vorfreude der Kinder ist groß, denn täglich bereiten sie vieles für den großen Tag vor. Popcorntüten wurden bemalt, Dosen für das „Dosen werfen“ sowie ein riesengroßes Willkommensschild wurden gestaltet, eine große Maske für den Schminkstand angefertigt, Einladungskarten in der Nachbarschaft verteilt und noch vieles mehr. Besonderen Spaß haben die Kinder am Einüben der Aufführung und am Vorbereiten der Requisiten.