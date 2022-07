Die Retter kommen mit dem Rad

Die Lebensretter der DLRG-Wasserrettungsstation Lippesee sind jetzt auch auf dem Rad unterwegs: Am Samstag wurde der Fahrrad-Sanitätsdienst in Betrieb genommen.

DLRG-Wasserrettungsstation nimmt neuen Fahrrad-Sanitätsdienst in Betrieb

Sascha Gödecke, Timon Brockmeier, Sophie Bergelt (von links) präsentieren die Fahrräder, mit denen der DLRG-Sanitätsdienst jetzt am Lippesee im Einsatz ist.

Mit den Fahrrädern soll die Anfahrt im direkten Umfeld des Lippesees erleichtert werden. Besonders auf den schmalen Wegen rund um den See und auf den oft zugeparkten Zugängen rund um die Rettungsstation können die wendigen Zweiräder ihre Vorteile ausspielen, hebt Timon Brockmeier hervor, der beim DLRG stellvertretender Technischer Leiter Einsatz ist. Aber nicht nur das: Der Sanitätsdienst soll auch bei Notfällen in Sande als „First Responder“, also Erstversorger, bei medizinischen Notfällen eingesetzt werden.