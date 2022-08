„Die Romantik hat viel mit uns zu tun“

1200 Jahre Kloster Corvey: Bei „Via Nova“ liest Filmstar Sebastian Koch am 10. September in der Abteikirche

Höxter

Das Kloster Corvey im Kreis Höxter feiert in diesem Jahr sein 1200-jähriges Bestehen. Das Jubiläum steht auch im Zentrum des Kunstfestes „Via Nova“, das an diesem Freitag in Corvey eröffnet wird und bis zum 25. September dauert. Einer der Höhepunkte in der Reihe ist der Auftritt des Filmstars Sebastian Koch am 10. September in der Abteikirche.

Von Andreas Schnadwinkel