Die Saftpresse kommt zum Schäferhof

Stemwede/Stemshorn

Apfel-, Birnen- und Quittenbesitzer sollten sich den 16. Oktober merken. Der traditionell am Schäferhof in Stemshorn vom Naturpark Dümmer veranstaltete „Apfeltag“ rückt näher. Die mobile Saftpresse vom Saftwerk Stemwede kommt und bietet das Mosten von Äpfeln, Birnen und Quitten an.