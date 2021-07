„Die schöne Stunde“

Paderborn

Immer donnerstags zwischen 19 und 20 Uhr, also der Zeit, die bei vielen zwischen dem Besuch der Geschäfte und dem Abendbrot liegt, lädt Paderborns Kulturamt zur „schönen Stunde“. Auf dem Franz-Stock-Platz treten laut einer Mitteilung der Stadt an sechs Sommerdonnerstagen Künstlerinnen und Künstler auf und bringen Musik unterschiedlichster Farbe an die Pader.