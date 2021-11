Höxter

Der Kreis Paderborn hat das Geflügel am Sonntag in den Stall geschickt. Grund dafür sind zwei Geflügelpestfälle in Westenholz. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Kreis Höxter nachzieht, möglicherweise im Laufe des Montags. Was Geflügelhalter jetzt beachten müssen und wie sie Vorbereitungen treffen können.