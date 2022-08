Die Schule geht los!

Detmold

Für fast 270.000 Schülerinnen und Schüler in Ostwestfalen-Lippe beginnt in einer Woche ein neues Schuljahr. Etwa 20.000 von ihnen drücken zum ersten Mal die Schulbank: 19.960 i-Dötze sind an den öffentlichen Grundschulen in Ostwestfalen-Lippe angemeldet.