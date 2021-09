Die Sehnsucht nach Geborgenheit

Im Rahmen der M.O.W, Europas größter Möbelmesse im Herbst, präsentiert auch die Schröder/Schröno-Gruppe aus Delbrück in ihren eigenen Ausstellungshallen auf etwa 1600 Quadratmetern im Gewerbegebiet „Auf dem Busche“ ihre neuesten Wohn- und Polstermöbelkollektionen einem internationalen Fachpublikum.

Schröder/Schröno-Gruppe aus Delbrück präsentiert Neuheiten zur Möbelmesse in eigenen Ausstellungshallen

Seit mehr als 150 Jahren fertigt das Familienunternehmen hochwertige und langlebige Wohnmöbel, die in Deutschland produziert werden.

Das Label „Kitzalm“ spiegelt dabei nach Unternehmensangaben die Sehnsucht der Kunden nach Natur und Geborgenheit wider. Ausschließlich Edelhölzer aus dem Salzkammergut würden hier „naturnah und umweltschonend weiterverarbeitet, um so die Vielzahl an einzigartig strukturierten Holzoberflächen hervorzuheben“. Hänge- und Standelemente, Low- und High­boards sowie Einzelschränke können Kunden in dieser Serie beliebig miteinander kombinieren.

Unter dem Namen „Kitzalm Cello“ trifft traditionelles Handwerk auf moderne Formensprache und eine innovative Lichttechnik. An der Außenseite ist eine indirekte LED-Beleuchtung angebracht. Die individuellen Kombinationsmöglichkeiten der Einzelelemente beschränken sich hier nicht nur auf das Wohnzimmer: „Kitzalm Cello“ bietet auch ein umfassendes Dielen-Programm und passende Ess- und Couchtische.

Ebenfalls unter dem Label „Kitzalm“ ist ein Badprogramm erhältlich, das vom Waschtisch über eine Vielzahl von Schrank- und Hängeelementen bis hin zum Spiegel auf fast alle Bedürfnisse eingeht. Besonders die markanten Metallgestelle fallen hier ins Auge.

Die Polstermöbelmanufaktur Schröno hat sich Unternehmensangaben zufolge „voll und ganz der Handarbeit verschrieben“. Jedes Polstermöbel werde individuell nach Kundenauftrag in den Werkshallen in Delbrück produziert. Dabei arbeitet Schröno seit zwei Jahren mit dem italienischen Stoffhersteller Bassetti zusammen. Neu ist in diesem Jahr zum Beispiel die Lounge-Sofa-Kollektion „Opera“. Sitz- und Rückenkissen sind mit Daunen gefüllt. Eiche-Blenden aus dem Salzkammergut sind charakteristisch für das moderne Polstermöbel „Parma“.

Neu im Programm sind die flexiblen Sitzsäcke von „Bassetti by Schröno“: „Das geringe Gewicht erleichtert den Transport und bietet eine bequeme Sitzposition für jede Altersgruppe“, teilt das Delbrücker Unternehmen mit. Demnächst soll es die Sitzsäcke auch für den Einsatz im Außenbereich geben. Echte Klassiker seien die „Kitzalm“-Polstermöbel mit neuen Designer-Stoffen.

Aktuell ist das Unternehmen mit Sitz in Nordhagen auf der Suche nach neuen Mitarbeitern (Tischler und Maschinenführer). Auch Auszubildende, die von Sommer 2022 an Interesse an einer Lehre als Tischler haben, können sich bereits bewerben.