Die Seidenstickerhalle in Bielefeld ist wieder frei

Vom kommenden Mittwoch an können Flüchtlinge aus der Ukraine Hartz IV beziehen – Integration in den Arbeitsmarkt

So wie die größte Sporthalle Bielefelds sollen in den kommenden Tagen auch die beiden Sporthallen des Carl-Severing-Berufskollegs frei gezogen werden. Der weitaus überwiegende Teil der zuletzt dort noch lebenden Familien sei in Wohnungen oder in den Reihenhäusern der ehemaligen britischen Garnison untergekommen, teilt Sozialdezernent Ingo Nürnberger in einer Videokonferenz mit. Die Sporthalle der Universität Bielefeld sei zu keinem Zeitpunkt belegt worden.