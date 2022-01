Die Uni Baskets Paderborn haben alles versucht, um ihre ansehnliche Serie auf vier Siege in Folge auszubauen, aber sie ist doch gerissen.

Die Uni Baskets verlieren in Schwenningen nach zweimaliger Verlängerung mit 104:111

Jordan Barnes ist bei der Paderborner Niederlage in Schwenningen mit 30 Punkten der Topscorer.

Das Team von Coach Steven Esterkamp musste sich am Sonntagabend bei den Wiha Panthers in Schwenningen nach zweimaliger Verlängerung 104:111 (95:95, 82:82, 31:38) geschlagen geben und rutschte in der ProA-Tabelle von Rang fünf auf Rang acht. „Das ist wirklich sehr ärgerlich. Schwenningen war angeknockt und wir wollten uns mit einem weiteren Sieg etwas von unseren Verfolgern absetzen, aber das hat leider nicht geklappt“, sagte Geschäftsführer Dominik Meyer.