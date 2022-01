Die Session ist gelaufen

Auch in diesem Jahr wird es keine Karnevalsumzüge durch Beverungen und Lauenförde geben. Der Vorstand des Carnevalsvereins Weserbrücke (CVWB) hat einstimmig entschieden: „Der Kinderkarnevalsumzug und der Rosenmontagsumzug finden nicht statt.“

Im November in ihre Amt eingeführt, müssen die neuen Prinzenpaare des CVWB sich nun gedulden.Sie hoffen auf eine „normale“ Session 2022/23.

Dabei hofften die Narren dies- und jenseits der Weser am 11.11. noch auf eine tolle Session. Sturm des Roten Rathauses, Proklamation der neuen Prinzenpaare und Eröffnungsparty konnten gefeiert werden. „Bereits im Dezember aber mussten wir alle Saalveranstaltungen absagen und nun auch unsere beliebten Umzüge“, so CVWB-Präsident Friedhelm Dierkes in einer Pressemitteilung des Vereins.

Auch die Bürgermeister Hubertus Grimm und Werner Tyrasa stünden hinter der Entscheidung. Friedhelm Dierkes: „Nach nun zwei ausgefallenen Sessionen, für die bereits im Vorfeld finanzielle Verpflichtungen eingehalten werden mussten, ohne das entsprechende Einnahmen erzielt werden konnten, hofft der CVWB jetzt auf Unterstützung durch das Land NRW und auf Spenden unserer Freunde und Förderer in Beverungen und Lauenförde.“ Auch in Zukunft solle die Arbeit in den Garden sichergestellt werden.

„Am 11.11.2022 wollen wir dann wieder in eine hoffentlich normale Session starten.“ Prinz Holger der Bilanzierende und Prinzessin Susanne die Kassierende sowie Kinderprinz Johannes der Charmante und Kinderprinzessin Emilia die sportlich Rasante werden dann in der Session 2022/23 die Narren an der Weser regieren.