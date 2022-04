„Das Wasser gehört mir, dem Tembo“. Das hatte der Elefant als Parole ausgegeben. Zugleich hatte er die Schildkröte beauftragt, auf das letzte gefüllte Wasserloch aufzupassen, dass keines der durstigen anderen Tiere davon trinken möge. Was als böse anmutende Geschichte begann, wandelte sich bei der Trommelreise von rund 1000 Kindern mit Künstler Markus Hoffmeister in der Hövelhofer Pfarrkirche letztlich doch noch zum Guten. Denn alle afrikanischen Tiere in der Erzählung konnten ihren Durst stillen. Letztlich sah der Elefant Tembo ein, was die Kinder aus dem Hochstift ihm lauthals zuriefen: „Awia bo nippa“, das Wasser gehört allen, die Sonne scheint für uns alle.

Mit einem großen Event – wegen Corona diesmal in drei Durchgänge aufgeteilt – fand die Solibrot-Aktion der Katholischen Kindertageseinrichtungen Hochstift GmbH für ihre Kitas aus dem Stadt- und Kreisgebiet Paderborn nun wieder ihren Abschluss mit der bewährten Trommelreise. Wochenlang hatten sich die jeweiligen Vorschulgruppen der katholischen Kitas zur Fastenaktion von Misereor Gedanken gemacht. Gemeinsam hatten sie beraten und abgestimmt, welches Projekt sie unterstützen wollten. Dann hatten sie Aktionen ausgewählt und in ihren Kitas umgesetzt. Vielfach buken sie dabei Brot und Brötchen und boten es gegen Spende in ihren Kitas an. Über 8500 Euro kamen so zusammen, die sie nun gemeinsam an Miriam Thiel von Misereor überreichten. Mit vielen Bussen waren die Vorschulkinder aus den katholischen Kitas in die St.-Johannes-Kirche in Hövelhof gekommen. Dort hatten die Organisatoren, unter ihnen auch Andrea Schütte vom Paderborner Familienbund und Bertold Filthaut für die Kirchengemeinde den Aktionskünstler Markus Hoffmeister willkommen geheißen. Der hatte für jedes der Kinder eine Trommel im Gepäck. Und die wurden anschließend lautstark benutzt.

In einer bunten Geschichte nahm Hoffmeister die Kinder mit auf eine Reise nach Afrika. Mit von der Partie waren auch Landrat Christoph Rü­ther und Hövelhofs Bürgermeister Michael Berens, die sich für das Engagement der Kinder bedankten.