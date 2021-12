Wer am 1. Advent beim Auftaktkonzert der diesjährigen Winter-Voices Konzertreihe gewesen ist, konnte sich entspannt der Musik hingeben. Am Sonntag, 12. Dezember, ist die Berliner Kabarettistin Annette Kruhl zu Gast.

Kabarettistin Annette Kruhl bei Winter-Voices in Nieheim-Holzhausen – Hygienekonzept macht Glücksmomente möglich

Kabarettistin Annette Kruhl nimmt in der Reihe Winter-Voices am Sonntag den „modernen Mann“ aufs Korn.

„Das Hygienekonzept des veranstaltenden Vereins Kultur-Gut Holzhausen e. V. mit 2 G, Maske, Bestuhlung mit Abstand und sehr guter Belüftung hat wunderbar funktioniert“, bilanziert Organisatorin Leonore von Falkenhausen. Und so konnte das Publikum einen glücklichen Nachmittag voller feierlich-festlicher, meditativ-besinnlicher und auch höchst virtuoser Musik erleben, „wunderbar dargeboten von beseelt aufspielenden Musikern“, so die Sängerin.

Leider waren wegen der verunsichernden Pandemiesituation viel weniger Zuschauer da, als mit Abstand gesetzt werden konnten, aber die Freude, dieses Konzert veranstaltet zu haben, überstrahlte laut Veranstalter das finanzielle Minus.

Die Organisatorin der Reihe Winter-Voices, Leonore von Falkenhausen, ist überzeugt, dass man gerade jetzt Momente und Orte bieten sollte, in denen – natürlich nur mit verantwortungsvollem Hygienekonzept – gemeinsam etwas Glückbringendes erlebt, die Sorgen kurz vergessen und auf andere Gedanken gekommen werden kann. Von Falkenhausen hat eine klare Meinung: „Auch den seit beinahe zwei Jahren um ihre Existenz kämpfenden Künstlern sollten (natürlich nur sichere) Auftrittsmöglichkeiten ermöglicht werden. Also nimmt der Verein Kultur-Gut Holzhausen e. V. das veranstalterische Risiko auf sich und sagt trotz deutlich geringer Kartenverkäufe seine Konzerte nicht ab.“

Für die Veranstalterin der Reihe Winter-Voices steht die Sicherheit des Publikums an erster Stelle. Karten können über die E-Mail info@voices-holzhausen.de bestellt oder an der Abendkasse gekauft werden.

Auch die Partnerwahl erschwert das Handy, findet Kruhl. Foto: Privat

Am kommenden Sonntag 12. Dezember, ist um 17 Uhr die Berliner Kabarettistin Annette Kruhl mit ihrem Programm „Männer, die auf Handys starren“ zu Gast.

Im Mittelpunkt steht eine im Alltag allseits bekannte Sucht – das Starren auf das Handy-Display. Annette Kruhl hat da so ihre eigenen Erfahrungen gemacht und trifft mit ihrem Solo-Programm den Nerv der Zeit. In scharfzüngigen Texten, mitreißenden Songs und selbstironischen Anekdoten nimmt sie sich Facebook, Instagram, Youtube & Co. vor und führt vor, wie schwierig auch die Partnerwahl inzwischen durch das Handy geworden ist.

Männer, die auf Handys starren

Zum Programm: Leugnen ist zwecklos: Ohne Handy geht‘s nicht. Auch Annette läuft Gefahr, dem App-Wahn zu verfallen. Woher bekäme sie sonst all die lebenswichtigen Informationen: Welcher Merkur-Aspekt heute ihr Sternzeichen beeinflusst, wann sie ihre elektrische Zahnbürste aufladen muss und welcher Mann gerade wo für ein Date verfügbar ist.

Abgesehen davon: Klingelton, Handy-Modell und Telefonier-Verhalten sind mittlerweile verlässliche Indizien dafür, mit wem man es zu tun hat. Das hilft auch bei der Partnerwahl. Denn wer heutzutage in Bars geht, um zu flirten, macht sich lächerlich. Hier könnte die schönste Frau der Welt am Tresen stehen, sie träfe nur eins an: Männer, die auf Handys starren.

Die Frage kommt auf: Stirbt die reale Welt aus? Sind wir zu Sklaven unserer Mobilfunkgeräte geworden – immer und überall auf der Suche nach Facebook-News, Instagram-Pics, Carsharing-Standorten, YouTube-Videos und dem sensationellsten Selfie?

Die Zeiten scheinen jedenfalls vorbei zu sein, als man durch die Straßen lief und angelächelt oder gar gegrüßt wurde. Heute wird man nur noch über den Haufen gerannt – von Menschen, die auf Handys starren.

Auch mit ihrem neusten Solo trifft Allroundtalent und die Kabarettistin Annette Kruhl zielsicher den Nerv der Zeit.

Pointierte Texte, mitreißende Songs und Kruhls entwaffnende Selbstironie machen auch dieses Programm wieder einmal zu kabarettistischem Entertainment par excellence.