SPD Vlotho ist am 17. September beim „World Cleanup Day“ dabei – Helfer treffen sich um 9 Uhr

Vlotho

Die SPD Vlotho wird am kommenden Samstag, 17. September, erstmals am „World Cleanup Day“ teilnehmen, der seit 2018 jährlich am dritten Samstag im September weltweit stattfindet.

Von Joachim Burek