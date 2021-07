Die Spinner sind wieder unterwegs

Die Ausbreitung des Eichen-Prozessionsspinners kann zur Schließung ganzer Parkanlagen führen. Hier behandelt Schädlingsbekämpfer Holger Rädisch von der Paderborner Firma Jolmes einen Baum am Sportplatz in Kirchdornberg mit dem neuen Heißwasser-Schaumverfahren. Das Raupennest verkocht noch an der Rinde.

Foto: Bernhard Pierel