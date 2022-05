Die Stadt als Bildmotiv der Künstler

Bielefeld

Große Wäsche in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Bielefeld: Breite Leinenstreifen bedecken großflächig eine Wiese zu Füßen der Sparrenburg. Am Bildrand fließt der Lutterbach. Der Maler Theobald Kade hielt 1885 die Korten Bleiche mit Sparrenburg im Hintergrund in einem Genregemälde fest. „Es befindet sich heute im Besitz der Kunsthalle und wurde vermutlich noch nie ausgestellt“, sagt Dr. Gerhard Renda.

Von Uta Jostwerner